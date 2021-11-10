РИАМО - 10 ноя. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году может состояться в очном формате. Об этом сообщает Nation News.

«Ежегодная пресс-конференция президента будет, мы готовимся к тому, что в очном формате (пройдет - ред.)», — сказал Песков в ходе встречи с журналистами.

О сроках проведения мероприятия официально проинформируют, добавил он.

Владимир Путин проводит свою большую пресс-конференцию регулярно с 2001 года. На нее приглашаются российские и иностранные представители СМИ.

В 2020 году из-за пандемии формат мероприятия изменили. Часть журналистов находилась в резиденции в Ново-Огареве, а другие общались с Путиным по видеосвязи из Центра международной торговли.