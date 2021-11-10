РИАМО - 10 ноя. Сторонники здорового образа жизни считают свежевыжатый сок очень полезным для здоровья продуктом. Однако далеко не все полезные вещества переходят из овощей и фруктов в сок при выжимании, сообщила врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина.

Отказ от цельных фруктов и овощей в пользу соков ничем не подкреплен и даже вреден.

«Одно из самых ценных, что есть в овощах и фруктах – это пищевые волокна. При выдавливании сока мы их выкидываем вместе со жмыхом. В итоге мы пьем водичку с витаминами, минералами и фруктозой. Если хочется чего-то жидкого и полезного из овощей и фруктов, то я скорее порекомендую смузи, чем соки», – объяснила Анна Мелехина в интервью радио Sputnik.

Если человек все же предпочитает соки фруктам и овощам, их набор лучше разнообразить.

«Например, сегодня может быть морковный сок, через 3 дня апельсиновый, а через 5 дней – томатный», – сказала Мелехина.

Она подчеркнула, что нет никаких причин делать из употребления сока ритуал. Овощи и фрукты обязательны к употреблению, а он нет.