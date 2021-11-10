РИАМО - 10 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас в стране не приняли решении об обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что власти следят за эпидситуацией в стране. И все решения будут принимать, исходя из ситуации.

«Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние, поэтому следим дальше», — подчеркнул Песков.

В России вновь был обновлен антирекорд по числу умерших пациентов, зараженных коронавирусом. Так, за сутки скончались 1239 человек.

Врачи говорят, что единственным способом сохранить свое здоровье и жизнь является вакцинация. Однако это не дает 100%-ную гарантию от инфекции, но болезнь у вакцинированных протекает в легкой форме.

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