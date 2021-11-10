РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. ООО «Импульс» обращается к жителям одного из подъездов ЖК «Весенний» в Подольске с просьбой бережнее относиться к имуществу дома, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Управляющей компанией в подъезде №7 дома №1 ЖК «Весенний» завершены работы по косметическому ремонту квартирных, подъездных, мусорных холлов и начаты работы по приведению в порядок помещений после ремонта.

Однако вызывает озабоченность отношение ряда жителей к проведенному ремонту. Наблюдаются случаи вандализма и небрежного отношения к имуществу. В частности, были замечены отпечатки подошвы обуви на окрашенных стенах, разрисованные подоконники, пожарные ящики и прочее.

Жителей просят бережнее относиться к имуществу дома и беречь проведенный ремонт.