РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В подмосковном Подольске от Октябрьского проезда до Красногвардейского бульвара отремонтировали разбитый внутриквартальный проезд, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Летом жители Подольска приглашали Максимовича на встречу, где показали разбитый внутриквартальный проезд от дома №21 на Октябрьском проезде до дома №21А на Красногвардейском бульваре. На дороге были ухабы и ямы, она пришла в ненадлежащее состояние. Подольчане попросили отремонтировать этот участок дороги.

Максимович отметил, что администрация округа оперативно отреагировала на просьбу жителей. В рамках исполнения поручений фракции ВПП «Единая Россия» в Мособлдуме совместно с заместителем председателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Алексеем Тимофеечевым, депутатами горсовета парламентарий смог в полной мере оценить качество отремонтированной дороги.

«Подрядная организация ООО «Гранит 001» провела работы по укладке асфальтового покрытия протяженностью 0,574 км и общей площадью 4 тыс. кв. м. Стоимость работ составила почти 2,6 млн рублей. Замечаний к ремонту дорожного покрытия нет», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».