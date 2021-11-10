РИАМО - 10 ноя. Финансовый эксперт Илья Ангелов рассказал, что отличить рекламу финансовой пирамиды от других инвестиций или банковских вкладов довольно легко. Главный признак финансовой пирамиды – высокая доходность, сообщает aif.ru.

Например, доходность от обычных банковских вкладов составляет примерно 6,7% годовых. Тогда как авторы финансовых пирамид предлагают доходность гораздо выше.

При этом Ангелов отметил, что брать кредит или вкладывать деньги в инвестиции не всегда опасно. Так, для старта бизнеса он советует лучше всего брать кредит в банке.

«Самый простой вариант – взять кредит в банке. Только делать это нужно после подсчета всех рисков. Допустим, если брать кредит под 10%, то рентабельность проекта должна превышать 25%. Предпринимателю следует заблаговременно рассчитать все свои расходы по бизнесу, например, за 6 месяцев, проанализировать, что можно продать, если размер долга превысит прибыль», – сказал эксперт.

Также можно взять заем у брокера, но нужно быть готовым к тому, что стоимость ценных бумаг пойдет вниз.

«В этом случае либо придется отдать заем, либо кредитор принудительно продаст купленные должником акции. Тогда вместо пассивного дохода будущий предприниматель окажется, наоборот, в минусе. Не нужно брать у брокера в долг сумму, которая превышает 50% средств на инвестиции», – разъяснил финансовый эксперт.

А еще Ангелов назвал проверенный способ заработать – купить квартиру и сдавать в аренду. Либо купить машину и также сдать ее в аренду, но уже для такси.

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