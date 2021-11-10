РИАМО - 10 ноя. Между ООО «Трендру» и ООО «Систем Сервис» обнаружены признаки антиконкурентного соглашения, целью которого было поддержание цен на торгах ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Торги были организованы для того, чтобы определить подрядчика, который капитально отремонтирует студенческое общежитие и установит систему видеонаблюдения.

Две указанные компании отказались от конкурентной борьбы, подав по одному предложению, незначительно отличавшемуся по цене от начальной стоимости контракта.

В связи с этим подмосковное УФАС возбудило дело по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».