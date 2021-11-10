РИАМО - 10 ноя. ДТП с участием автомобилей Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz и «Ваз» произошло на 130-м км федеральной автодороги «Каспий», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что дорожная авария произошла в 10 часов среды. Грузовой Ford не успел остановиться на светофоре, совершив попутное столкновение с четырьмя легковыми автомобилями.

В результате происшествия пострадали два человека, находившиеся в автомобиле «Ваз». Они были госпитализированы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.