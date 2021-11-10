РИАМО - 10 ноя. Московские правоохранители задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении служебным автомобилем Porsche Cayenne, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

Согласно установленным обстоятельствам преступления, сотрудник одной из столичных организаций, имея доступ к ключам от дорогостоящего служебного автомобиля Porsche Cayenne, забрал данный автомобиль со служебной стоянки на Цветном бульваре и уехал.

На улице Сретенка водитель на угнанной машине попал в ДТП, наехав на угол дома. После чего транспортное средство было помещено на спецстоянку, а водитель госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.