РИАМО - 10 ноя. В нерабочие выходные жители России активно занялись обустройством своих жилищ. Спрос на товары из категории «дом» в этот период вырос на 41%, а мастеров сборки и ремонта мебели вызывали на 12% чаще, сообщает Газета.ru.

По данным онлайн-ритейлера Lamoda, пользователи отдали на треть больше денег за товары для обустройства дома, чем обычно. Чаще всего россияне покупали полотенца (+196%), текстиль для кухни (+82%) и кухонную утварь (+60%).

Самым популярным товаром длинных выходных стал набор кухонных полотенец. Топ-3 продолжили двуспальное постельное белье и постельное белье «евро» размера. Вдвое вырос спрос на сервировочные салфетки и ароматические свечи.

На онлайн-сервисе услуг YouDo в Covid-каникулы пользователи искали мастеров по сборке новых шкафов, фасадов кухонь, мебели для гостиной и спальни. По этим направлениям отмечался рост на 12%. На 10% вырос интерес к мастерам по отделке помещений.

Россияне в нерабочий период решили покрасить стены, поклеить обои, заменить карнизы и шторы, повесить люстры и даже расписать комнаты. Спрос на генеральную уборку и вынос мусора после ремонта увеличился на 9%.

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