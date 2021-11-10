РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 ноя. Торжественное открытие музея песка состоится в подмосковном Королеве 14 ноября в 10:00, сообщается на странице музея в Facebook.

Для посетителей проведут лекцию, им расскажут об уникальных образцах песка со всего мира и вручат сувениры. Кроме того, посетители смогут рассмотреть песок в микроскоп.

В музее можно увидеть гавайские оливины, байкальские гранаты, разноцветные охры, окаменевшую молнию, серебристую слюду, магнитный песок и многое другое.

Музей расположен в ТЦ« Юпитер» на проспекте Космонавтов, 34Б, помещение 222.

В день открытия стоимость посещения составит 50 рублей. С 15 ноября входные билеты будут стоить от 100 до 300 рублей.