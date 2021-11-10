РИАМО - 10 ноя. Владельцы iPhone и iPad смогут привязать карты платежной системы «Мир» к сервису Apple Pay на своих устройствах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Привязка карты «Мир» к Apple Pay даст пользователям возможность быстрой оплаты различных покупок с помощью устройств Apple, а также повысит удобство пользования сервисами экосистемы Apple, такими как Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts.

Ранее к сервису Apple Pay можно было привязать только карты систем Visa, Mastercard и American Express.

Интеграция карт «Мир» в сервисы компании Apple началась весной 2021 года, тогда отечественным банкам был предоставлен весь необходимый функционал для подключения национальных карт к сервису Apple Pay. На данный момент в работу системы внесены все необходимые технические дополнения, и она успешно функционирует в России.

Карты «Мир» оформляются для работников бюджетной сферы, государственных служащих, а также пенсионеров и граждан, получающих государственные пособия.

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