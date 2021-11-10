РИАМО - 10 ноя. Среда стала днем наступления в Москве и области климатической зимы. С этого рубежа температурные значения будут уходить в сторону отрицательных. Однако усиления морозов до конца недели не ожидается, сообщается на сайте «Метеовести».

На метеостанции ВДНХ 10 ноября зафиксировали самое низкое значение температуры – минус 2,8 градуса. Однако по городу и области встречались и более низкие показатели. Так, в районе метеостанции Тушино было -3,2 градуса, а в Сергиевом Посаде – минус 7 градусов.

Во второй половине недели в регион прорвется атлантический воздух, и температура повысится на 2-3 градуса относительно средних многолетних значений.

Новый этап наступления зимы придется уже на следующую неделю.

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