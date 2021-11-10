РИАМО - 10 ноя. Портал mos.ru пополнился новым электронным сервисом, с помощью которого теперь можно передать в онлайн-формате обновленные банковские реквизиты и личные данные в органы соцзащиты для получения выплат, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Раньше для внесения актуальной информации москвичам нужно было лично обращаться в центры госуслуг. Теперь же сделать это можно онлайн на портале mos.ru. В год это избавит москвичей от около 200 тыс. обращений в МФЦ», - сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для передачи новых данных нужно указать их и выбрать причину обращения: изменение банковских реквизитов, трудоустройство, прекращение обучения, смена адреса, персональных данных, изменение состава семьи или другое. Можно внести несколько изменений единовременно.

Сервис называется «Передача в органы соцзащиты сведений об изменении банковских реквизитов и личных данных». Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней и пришлют ответ в личный кабинет и на электронную почту.