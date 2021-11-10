РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. За 9 месяцев текущего года с помощью системы «Безопасный регион» в городском округе Люберцы раскрыли 43 преступления, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С помощью системы «Безопасный регион» за 9 месяцев в 2021 году на территории Люберец раскрыто 43 преступления и выявлено 178 административных правонарушений. Кроме того, для обеспечения безопасности и поддержания правопорядка на территории округа в проведении оперативно-профилактических мероприятий и рейдов принимают участие сотрудники управления безопасности администрации и Народной дружины Люберец», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что народные дружинники после развода в МУ МВД России «Люберецкое» заступают на круглосуточное дежурство совместно с сотрудниками полиции для охраны общественного порядка.

«При поступлении заявлений в администрацию от жителей городского округа сотрудники управления безопасности совместно с полицией и Народной дружиной выезжают на адрес для обследования и принятия необходимых мер», - добавил Ружицкий.