РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Балашихи приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее праздничное оформление предприятий потребительского рынка и услуг к Новому году, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации округа.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на Instagram-аккаунт @uprpotreb_balashiha, оформить предприятие к Новому году, выложить фото в с хештегом #зимавбалашихе2022 и отметить аккаунт @uprpotreb_balashiha до 1 декабря.

Оформление должно соответствовать проекту «Зима в Подмосковье».

Конкурс проводится в следующих номинациях: лучшее оформление торгового центра; лучшее оформление предприятия общественного питания; лучшее оформление розничного магазина и объекта бытовых услуг.

Победитель в каждой номинации получает право на размещение на 5 топовых рекламных поверхностях городского округа в течение одного месяца (приз можно разбить по месяцам).

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