РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Всеволод Волосевич поздравил сотрудников УМВД РФ по горокругу с профессиональным праздником и пожелал им успехов и благополучия.

«В нашем округе свой профессиональный праздник отмечают почти 700 сотрудников органов внутренних дел. Многие из них сегодня на боевом посту. Сердечно поздравляю всех, кто стоит на страже правопорядка и обеспечивает безопасность наших граждан. Уважаемые ветераны и действующие сотрудников полиции, желаю вам здоровья, успехов и благополучия. С праздником!» - написал Волосевич в своем Instagram-аккаунте.

День сотрудника органов внутренних дел отмечают в России 10 ноября.