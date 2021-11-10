РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 ноя. Шесть дворов в подмосковном Королеве оборудуют новыми детскими площадками в 2022 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

На портале «Добродел» подвели итоги голосования по выбору дворовых территорий, на которых в 2022 году пройдет благоустройство. Из 70 заявленных адресов в Королеве максимальное количество голосов набрали 6. Площадки установят во дворах на ул. Горького, д. 79 корп. 1-3, ул. Калининградской, д. 17 корп. 1, ул. Суворова, д. 19, ул. Мичурина, д. 21, проспекте Космонавтов, д. 43 и 45, ул. Солнечной, д. 1/34.

Программа губернатора региона по установке новых детских площадок действует в Подмосковье с 2013 года, всего за этот период было установлено более 1,2 тыс. площадок. Это современные игровые комплексы площадью 300 и 450 кв. м с безопасным резиновым покрытием. На их территории, помимо игровых элементов, устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды.