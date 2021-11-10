РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил строительство тротуара в поселке Красково, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ружицкий провел выездное совещание на улице Лесной тупик в Краскове. Здесь строится тротуар, ведущий к коттеджному поселку «Жемчужина Коренево».

«В городском округе Люберцы завершаются работы по ремонту и строительству дорог и тротуаров. Длина тротуара к коттеджному поселку – порядка 500 м. Одновременно с его строительством расширяется и сама улица», – отметил Ружицкий.

Он уточнил, что всего в этом году в округе отремонтировано 45 автомобильных дорог и 32 тротуара.

«Дорогие друзья! Если у вас есть пожелания или предложения по вопросу ремонта дорожной инфраструктуры на следующий год, отправляйте на личную почту: glava@lubreg.ru», – добавил Ружицкий.