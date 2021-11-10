РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Ряд домов в деревне Путилково подмосковного Красногорска остались без теплоснабжения из-за аварии на сетях, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В деревне Путилково произошла авария на теплопроводе. Теплоснабжение отсутствует в домах №№14, 15 на улицах Садовая, д. 18 и Томаровича, д. 1», - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы проводит АО «Красногорская теплосеть».

«Приносим извинения за временные неудобства», - заключается в сообщении.