РИАМО - 10 ноя. С начала этого года в городском округе Люберцы к системе «Безопасный регион» подключили более 750 камер видеонаблюдения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках реализации мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории городского округа Люберцы за 9 месяцев 2021 года были подключены 753 видеокамеры: 393 - с объектов образования, 39 - с мест массового скопления граждан, 17 видеокамер - с объектов здравоохранения, 97 - подъездного видеонаблюдения, 24 - с коммерческих объектов и 183 видеокамеры установлены в новостройках», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что всего в городском округе к системе подключено 3 614 видеокамер.