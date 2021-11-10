РИАМО - 10 ноя. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова провела мониторинг качества выполнения ремонта дорог в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

В проверке приняли участие зампредседателя Общественной палаты Подмосковья Петр Ульянов и начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Люберец Олег Шиховцев. Участники рейда оценили качество укладки асфальта на трех улицах – Михельсона, Лениногорской и Митрофанова.

«По первому объекту выполнена установка знаков и бордюров, качество дорожного полотна соответствует условиям контракта. По оставшимся двум адресам работы также выполнены в полном объеме и участки дорог, на которых они проводились, сданы в эксплуатацию», - сказала Антонова.

Она дополнила, что всего в этом году в округе отремонтировано 45 автомобильных дорог.