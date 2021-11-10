РИАМО - 10 ноя. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что врачей, которые выступают против вакцинации от коронавирусной инфекции, нужно привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее заявление Мурашко сделал в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Министр подчеркнул, что врачи подобными заявлениями создают реальную угрозу здоровью россиян.

«В уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-«антиваксеры» заболели», — пояснил глава Минздрава.

Министр также отметил, что подобное поведение ряда медицинских специалистов во время пандемии «выглядит некорректным».

Ранее Мурашко сообщал, что за нерабочую неделю в регионах зафиксировали сокращение темпа прироста новых пациентов с коронавирусом.

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