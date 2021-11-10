РИАМО - 10 ноя. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что врачей, которые выступают против вакцинации от коронавирусной инфекции, нужно привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Соответствующее заявление Мурашко сделал в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Министр подчеркнул, что врачи подобными заявлениями создают реальную угрозу здоровью россиян.
Министр также отметил, что подобное поведение ряда медицинских специалистов во время пандемии «выглядит некорректным».
Ранее Мурашко сообщал, что за нерабочую неделю в регионах зафиксировали сокращение темпа прироста новых пациентов с коронавирусом.
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