РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Жители Красногорска стали реже обращаться в полицию по поводу телефонных мошенничеств, сообщил в интервью «РИАМО в Красногорске» начальник УМВД России по горокругу, полковник полиции Николай Жуков.

По словам Жукова, телефонные мошенничества – очень распространенный вид преступлений, раскрытие которых – приоритет для правоохранительного блока.

Мошенники придумывают новые уловки, чтобы выманить деньги у граждан. Например, звонят под видом сотрудников банка и просят сообщить код с обратной стороны карты, и люди теряют огромные суммы.

«Мы проводим комплекс профилактических мероприятий, предупреждаем горожан через СМИ, с помощью листовок, которые распространяют управляющие компании. Также ведем работу с банками, чтобы служба безопасности обращала внимание, если пенсионер приходит и снимает все накопления», – сказал Жуков.

По его словам, пик подобных преступлений пришелся на конец 2020 года, начало и середину 2021 года. А сейчас наблюдается снижение числа обращений.

У сотрудников УМВД есть позитивный опыт раскрытия подобных преступлений. По указанию начальника Главного управления МВД России по Московской области Виктора Паукова в управлении создана специальная группа по раскрытию мошеннических действий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Существует определенный алгоритм, специальные базы.

«Сложность заключается в том, что эти преступления совершаются дистанционно целыми преступными сообществами. Как правило, деньги обналичивают в других субъектах РФ через подставных лиц», – пояснил начальник УМВД.

Он дал рекомендации, как не попасться на удочку мошенникам.

«Нужно перепроверить, кто позвонил. Если представился сотрудником банка – узнать имя, фамилию и должность, уточнить, из какого именно филиала, а затем прекратить разговор. Далее найти в интернете официальный номер телефона банка, позвонить туда и выяснить, работает ли там такой сотрудник и по какому вопросу он мог позвонить», – посоветовал Жуков.

Бывает, что телефонные мошенники представляются сотрудниками полиции. В таком случае стоит уточнить информацию в дежурной части.

«В любом случае, по телефону никому нельзя сообщать данные, которые могут дать доступ к деньгам. Это не только пин-код, тайное слово и код на обратной стороне карты, но и номер счета, номер и срок действия карты», – подчеркнул Жуков.

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