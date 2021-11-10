РИАМО - 10 ноя. Сотрудники ФСБ России задержали жителя Ялты, подозреваемого в шпионаже для Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает Федеральное агентство новостей.

Личность задержанного установлена, им оказался экс-депутат городского совета и бывший глава администрации Симеиза Юрий Ломенко.

Как выяснилось, с 2017 по 2018 год по указаниям СБУ задержанный собирал сведения, содержащие государственную тайну, после чего передавал их украинским спецслужбам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа». Ломенко заключен под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.