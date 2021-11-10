РИАМО - 10 ноя. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации против коронавируса не нарушает конституционные права жителей России, сообщает РИА Новости.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса в России нужно сделать обязательной и внести в Национальный календарь прививок. Данное решение поможет побороть пандемию.

«Конституции это не противоречит», — отметил Клишас, добавив, что реализация данной инициативы возможна только через принятие соответствующего закона на федеральном уровне.

Новый антирекорд по смертности Covid-пациентов зафиксирован в России за сутки — 1 239 человек. Предыдущий максимум составлял 1 211 смертей за сутки.

За прошедшие сутки в России выявили 38 058 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировано 8 911 713 случаев заболевания.

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