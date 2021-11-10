РИАМО - 10 ноя. Жители городского округа Люберцы могут задать вопросы по работе транспортного обслуживания населения и содержанию автодорог заместителю главы муниципалитета Александру Сорокину во время онлайн-встречи 11 ноября, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! 11 ноября проведу встречу с жителями в режиме онлайн по вопросам транспортного обслуживания населения и содержанию автомобильных дорог. Свои вопросы вы можете направить заранее на адреса электронной почты: lubtransport@yandex.ru, admluberdor@yandex.ru, озвучить по телефону: 8(495)559-44-00 или оставить в комментариях под этим постом», - отметил Сорокин.

Подключение к конференции в Zoom будет доступно по ссылке. Также присоединиться к встрече можно, кликнув на тематический баннер на сайте Люберцы.рф. Идентификатор конференции: 867 3768 4327. Код: 12345. Встреча начнется в 18:00.