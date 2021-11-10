РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 ноя. На ледовой арене им. Третьяка в Щелкове 13 и 14 ноября пройдут бесплатные массовые катания на коньках, сообщается на сайте ледовой арены.

В субботу покататься можно будет с 17:45 до 18:45, а в воскресенье - с 16:15 до 17:15. Также в субботу с 11:30 до 12:30 состоится «Добрый час», во время которого бесплатно покататься смогут школьники, студенты, многодетные семьи, дети-сироты и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Участие в катаниях строго по предварительной записи. Также необходимо соблюдать масочный режим. Все подробности можно узнать на сайте: http://ice-arena.3dn.ru.