РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В Подольске включили в госпрограмму строительство 3 детских садов, после их ввода в эксплуатацию в округе появится 680 новых рабочих мест, сообщает комитет по строительству и архитектуре администрации округа.

По решению главы городского округа Подольск Николая Пестова в государственную программу включили 3 новых объекта дошкольного образования, в том числе детский сад на 190 мест в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 12 Б; детский сад на 240 мест в микрорайоне Климовск на улице Школьная, 21 А; детский сад на 250 мест на улице Вокзальная, 5А. На сегодняшний день по новым детским садам разработана проектная документация.

Ранее проект детского сада на 240 мест в микрорайоне Климовск на улице Школьная получил положительное заключение Мособлгосэкспертизы. В здании разместятся игровые и спальные комнаты, физкультурный зал, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, прачечная, инвентарные и технические помещения. Также предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории. В том числе установка теневых навесов, детских игровых комплексов и спортплощадок, мест для колясок, детских велосипедов, самокатов и многое другое.

Также одобрена проектная документация и результаты инженерных изысканий ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на выполнение проектных работ на строительство детского сада на 8 групп детей разного возраста в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 12Б. Проектом предусмотрены пищевой и медицинский блоки, залы для физкультуры, музыкальных и развивающих занятий, игровые комнаты, спальни для детей, кабинеты логопеда и психолога.

В детском саду на улице Вокзальная, 5 А на 250 мест, помимо групповых ячеек с игровыми и спальными комнатами, предусмотрено размещение пищеблока, спортивного и актового залов, административных и вспомогательных помещений. На прилегающей территории появятся теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки.