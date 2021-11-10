РИАМО - 10 ноя. Депутаты Мосгордумы приняли закон, который предусматривает ежемесячную социальную выплату столичным пожарным и спасателям по достижении ими установленного возраста и при наличии соответствующего стажа, передает корреспондент РИАМО.

Соответствующие изменения депутаты внесли в законы «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы» и «О пожарной безопасности в городе Москве».

«Предлагаем установить в качестве дополнительной меры социальной поддержки ежемесячную социальную выплату пожарным и спасателям города Москвы по достижении аналогичного с федеральными коллегами установленного возраста и при наличии аналогичного соответствующего стажа», - сказал на заседании председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, размер ежемесячной социальной выплаты будет устанавливаться правительством Москвы исходя из величины прожиточного минимума пенсионера в столице.

На сегодняшний день подразделения противопожарной службы Москвы обеспечивают ликвидацию 42% всех пожаров, возникающих на территории мегаполиса. Планируется, что к 2023 году этот показатель достигнет 50%, а другие 50% пожаров будут тушить сотрудники федеральных подразделений МЧС. Вместе с тем перечень гарантий социальных прав пожарных и спасателей Москвы существенно отличается от гарантий пожарных федеральных подразделений, которым закон гарантирует, среди прочего, досрочную страховую пенсию.

Согласно принятому Мосгордумой закону, с 1 января 2022 года московские пожарные и спасатели смогут получать дополнительную поддержку.

«Речь идет о спасателях городских аварийно-спасательных служб и формирований, проработавших не менее 15 лет и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении ими возраста 40 лет. Также дополнительную выплату будут получать пожарные и иные работники противопожарной службы города Москвы, замещавшие должности, предусмотренные перечнем оперативных должностей противопожарной службы столицы, и проработавшие в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет, по достижении ими возраста 50 лет», - пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он также назвал данное решение справедливым и своевременным.

«Наше решение – продолжение большой работы в рамках социальной стратегии города, которая гарантирует справедливую поддержку всем москвичам. Хочу сказать огромное спасибо пожарным Москвы за вашу службу, героический труд, спасенные жизни, нашу безопасность», - заключил Шапошников.