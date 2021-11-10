РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Свыше 450 преступлений раскрыли в подмосковном Красногорске с помощью камер системы «Безопасный регион», сообщил в интервью «РИАМО в Красногорске» начальник УМВД России по горокругу, полковник полиции Николай Жуков.

Жуков отметил, что в работе полицейским помогает система видеонаблюдения «Безопасный регион». В округе насчитывается 3805 камер видеонаблюдения: в местах массового пребывания людей – 489, в жилом секторе – 2877, в торговых, офисных объектах и развлекательных центрах – 79, на автомобильных дорогах – 34, на въездах и выездах с территории округа – 25, в школах и других учебных заведениях – 292, на объектах транспорта – 9 камер.

Камеры видеонаблюдения способствуют раскрытию преступлений по горячим следам в дежурные сутки.

Так, за 2021 год с помощью камер раскрыто 452 преступления против 264 в 2020 году.

«Видеозаписи с места происшествия позволяют установить фигурантов, пути подхода и отхода преступников, проследить маршрут. А системы фотовидеофиксации, которые установлены на федеральных трассах и в Москве, позволяют понять, в какой регион направилась похищенная машина», – подчеркнул Жуков.

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