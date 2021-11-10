РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Свыше 300 обращений от жителей поступает в сутки во все подразделения УМВД России по городскому округу Красногорск, сообщил в интервью «РИАМО в Красногорске» начальник управления, полковник полиции Николай Жуков.

«Со всей территории обслуживания в сутки поступает более 300 обращений от граждан. Это сообщения различного характера – о нарушении тишины, бытовых скандалах, кражах, ДТП и так далее», - сказал Жуков.

Он добавил, что в УМВД округа 5 территориальных подразделений.

«Территория Красногорского городского отдела полиции – самая большая и, наверное, самая сложная. Здесь регистрируется наибольшее количество сообщений – до 120 в сутки», - добавил Жуков.

По его словам, также есть Ильинский, Нахабинский и Отрадненский отделы полиции и отдел полиции микрорайона Павшино.

«У каждой территории своя специфика. Например, в Ильинском отделе полиции много коттеджных поселков с высокими заборами и собственной охраной, там нет многоэтажек и невысокая плотность населения. А город Красногорск густо заселен – отсюда и большое количество обращений», - отметил Жуков.

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