РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Пожар в строительных бытовках в подмосковном Красногорске обошелся без пострадавших, сообщили «РИАМО в Красногорске» в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в строительном городке ЖК «Митино О2» вечером 9 ноября.

«Сообщение поступило в 19:31, в 21:05 пожар был ликвидирован. Площадь – 60 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщил представитель пресс-службы ведомства.

По словам очевидца, огонь охватил 4 строительных бытовки, расположенные неподалеку от жилого дома.