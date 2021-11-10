РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска ЦНИИТОЧМАШ (входит в Госкорпорацию Ростех) досрочно завершил выполнение контракта на поставку в текущем году экспортного варианта прицел-приборов наведения для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», сообщает пресс-служба института.

Прицел-прибор наведения для ПТРК «Корнет» был разработан институтом в 1990-е годы. Экспортный вариант, получивший шифр 1П45-1, впервые продемонстрировали в 1994 году. С 1997 года изделие выпускают на собственном производстве института.

Прибор предназначен для поиска, обнаружения и распознавания цели, наведения, запуска и управления ракетой в дневных и ночных условиях на дальностях от 75 до 5 500 метров. 1П45-1 обладает уникальной помехозащищенностью, позволяет сопровождать и поражать цели четырьмя расчетами одновременно, а также подавлять системы активной защиты цели, используя тандемный пуск двух ракет.

В прицеле-приборе наведения использовали серию инновационных решений. Приоритет института в их создании и принципиальная новизна подтверждены рядом патентов на изобретения. Создание 1П45-1 подтвердило статус ЦНИИТОЧМАШ как разработчика и изготовителя оптико-электронных приборов на уровне передовых предприятий не только страны, но и мира.

Заместитель генерального директора предприятия Сергей Логинов отметил, что эксперты считают «Корнет» в комплекте с прицелом-прибором наведения производства ЦНИИТОЧМАШ одним из лучших в мире переносных противотанковых ракетных комплексов. ПТРК «Корнет» поставляется в страны Европы, Азии и Африки.