РИАМО - 10 ноя. В России запустили новую меру поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Компании могут приобрести отечественное программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям со стороны государства, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Новая мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Мера направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений.

«Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и так далее. Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России. На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 млрд рублей», — сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

Как подчеркнул генеральный директор РФРИТ Александр Павлов, новая мера поддержки позволит тысячам предпринимателей легально использовать качественное российское программное обеспечение.

«Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — добавил Павлов.

Отбор правообладателей и ПО продолжается, в итоговый список уже вошли программные продукты 1С, программное обеспечение для анализа скважинных данных Darcy и другие ИТ-решения. Узнать о них подробнее можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий.