РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Площадку для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак» в подмосковном Красногорске перенесут на новое место, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Для улучшения качества услуги по сбору и утилизации крупногабаритных отходов площадку обустроят в более удобном для горожан месте. Прежняя площадка по улице Речная, 25 в настоящее время не функционирует.

Новым месторасположением предположительно станет коммунальная зона в районе Оптического переулка.

Площадка будет соответствовать всем техническим требованиям, включая твердое покрытие, навес, четырехстороннее ограждение и удобную парковку для посетителей. Также установят контейнеры для приема шин, батареек и ламп.

Пока что жители могут утилизировать крупногабаритный мусор в специальные бункеры-накопители, которые расположены на контейнерных площадках горокруга Красногорск - этот вид отходов входит в норматив ТКО.

Утилизация других фракций также может проходить по средствам сдачи ресурсов компаниям-партнерам ОМСУ, таких как «Петромакс», «Добрые вещи» и другим.

О дате открытия и точном адресе новой площадки сообщат дополнительно.