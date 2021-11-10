РИАМО - 10 ноя. На сегодняшний день почти 80% депутатов Московской городской думы сделали прививку от коронавируса, стопроцентный показатель вакцинации достигнут во фракциях «Яблока» и «Единой России», сообщил в ходе онлайн-заседания председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«В настоящее время в Мосгордуме вакцинировано 78% депутатского корпуса - 35 человек», - сказал Шапошников.

По его словам, привились все депутаты от партий «Яблоко» и «Единая Россия». Среди депутатов постоянного депутатского объединения «Моя Москва» вакцинировались 80%, «Справедливой России» - 67%, КПРФ - 30%.

Среди 3-х депутатов, не входящих в депутатские объединения - 1 вакцинирован, 1 не вакцинирован и 1 не предоставил информацию.



«Призываю коллег серьезней отнестись к вакцинации и своевременной ревакцинации, ведь это тот вклад в борьбу с пандемией, который обязан сделать каждый из нас», - резюмировал Шапошников.

Ранее сервис SuperJob провел опрос 1 тыс. работодателей из всех регионов России и выяснил, что 59% компаний организовали вакцинацию сотрудников от коронавируса.

В Москве сделать прививку от Covid-19 можно в городских поликлиниках и выездных пунктах вакцинации. У привитых низкий риск заражения коронавирусом, однако если он все-таки проникнет в организм, то заболевание пройдет в облегченной форме.

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