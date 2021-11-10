РИАМО - 10 ноя. Сервисами столичного портала «Мой семейный центр» за 3 года его работы воспользовалось около 2 млн. горожан. На онлайн-площадке можно быстро получить помощь психологов, юристов, соцработников и других специалистов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Портал объединил сайты и сервисы организаций поддержки семьи и детства столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Портал предоставляет большие возможности для работы с семьями в онлайн-формате. Психологи, юристы, медиаторы, специалисты по работе с семьей и социальной работе помогают московским семьям с детьми в решении вопросов различной направленности», — сообщила заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

С помощью сервиса «Подростковые клубы» можно получить информацию о событиях организаций и видеовизитки каждого мероприятия, там же можно записать на различные занятия. Секции подбираются с учетом интересов ребенка и близости к дому и школе. Сейчас сервисом пользуется около 60 тыс. подростков.

Быстро набирает популярность раздел онлайн-консультаций «У меня вопрос». В нем специалисты центров в течение одного рабочего дня дают компетентный ответ на важный вопрос, например, как правильно решить сложившуюся конфликтную ситуацию в семье. В настоящее время обработано уже более 5 тыс. таких обращений.