РИАМО - 10 ноя. Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден могут провести личную встречу уже в начале 2022 года. Об этом пишет газета «Коммерсант».

При этом до конца текущего года главы государств могут провести беседу в формате видеосвязи.

Планируется обширная повестка переговоров. К примеру, президентам предстоит обсудить, как реализуются договоренности, достигнутые ими на июньском саммите в Женеве.

В настоящий момент детали встречи Путина и Байдена до конца не согласованы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что «четких сроков пока нет», а представитель Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что официально «анонсировать нечего».

Первая очная встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня 2021 года в поместье Ла-Гранж в Швейцарии. Переговоры длились около 3,5 часов и затрагивали различные темы — от геополитики до борьбы с киберпреступностью.