РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Мини-зоопарк в парке «Сказочный» подмосковного Красногорска закрыли после того, как одна из сотрудниц зверинца избила енота, сообщил «РИАМО в Красногорске» директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

В социальных сетях разместили видео, на котором запечатлено, как сотрудница мини-зоопарка в детском городке «Сказочный» бьет метлой енота. Инцидент вызвал негодование многих пользователей.

«После случая с енотом я принял решение закрыть зоопарк, в этом году он точно не откроется. Продолжим ли сотрудничество в дальнейшем, будем решать отдельно», - сообщил Ковтун.

Он также добавил, что женщина на видео была сотрудницей мини-зоопарка, а не МАУК «Парки Красногорска». Руководитель зоопарка ее уволил.

Накануне члены общественного совета парков Красногорска совместно с дирекцией парка проверили качество жизни и содержания зверей, а также инициировали ветеринарную проверку всех животных, в том числе енота.