РИАМО - 10 ноя. Строители приступили к монтажу декоративных панелей на потолке будущей станции «Сокольники» Большой кольцевой линии столичного метро. Основные монолитные работы на объекте уже закончены, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Всего установят 195 панелей, а площадь сложенной картинки составит 1450 квадратных метров. Общую степень готовности станции на сегодняшний день оцениваем в 90%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На сегодняшний день на станции уже закончили разработку котлована первого вестибюля, который примыкает к Сокольнической линии метро, после чего рабочие приступили к его бетонированию.

«Вестибюль №2 практически готов, строителям осталось установить лифтовую шахту. Параллельно ведется сооружение пересадочного узла между двумя одноименными станциями: в ближайшее время начнется демонтаж облицовки и конструкций существующего пешеходного коридора», — уточнил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосметромтрой» Сергей Жуков охарактеризовал этап монтажа декоративных панелей потолка, как один из самых ответственных. Он потребует от специалистов точности и профессионализма.

«В отличие от путевых стен, размер и вес потолочных панелей больше в два раза. Основная сложность заключается в соединении общей картинки, переходящей с потолка на балконы, поэтому сначала приступили к установке опытного образца общей площадью 120 квадратных метров для стыковки элементов рисунка», — объяснил Жуков.

Художественный облик строящейся станции посвятили истории метростроения, а потолочные панели завершат эту композицию. Они сложатся в изображение первой линии столичной подземки, сюжет спустится на стены балконной галереи и путевые сцены, закольцовывая композицию.

После завершения этапа установки плит начнется монтаж освещения.

«Колористическое решение станционного комплекса выполнено в черно-белой графике, ставшей своеобразным фоном для цветовых акцентов декоративных панелей», — отметил Жуков.

«Сокольническую» Большого кольца строят на Сокольнической площади. Из северного вестибюля пассажиры попадут в переход под Сокольническим Валом, к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу. Южный вестибюль приведет к Русаковской улице и пересадке на Сокольническую ветку подземки.

Большое кольцо – самый масштабный проект московского метростроения. Его протяженность составит 70 км. Оператором проекта выступает инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект».

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