РИАМО - 10 ноя. В столичном районе Раменки завершается капитальный ремонт восьмиэтажного профессорского дома 1960 года постройки, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Дом №35 по Ломоносовскому проспекту построили для сотрудников и преподавателей МГУ имени М.В. Ломоносова. Строители использовали типовой проект II-29. В здании кирпичные стены толщиной до 51 см, которые хорошо поглощают звук и обеспечивают теплоизоляцию.

Работы в профессорском доме проводятся по региональной программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Рабочие уже обновили системы водо- и теплоснабжения, водоотведения, а также установили новые мусоропроводы.

Фасад прошел тщательную очистку и обработку от грибка, швы здания также привели в порядок. Затем стены со стороны двора покрыли водоотталкивающей краской, а на внешний и торцевые фасады нанесли водоотталкивающую пленку.

Близятся к концу работы по замене системы электроснабжения. Полностью закончить ремонт намерены до конца ноября.