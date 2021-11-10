РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. Врачи отделения абдоминальной хирургии №10 Московского областного онкодиспансера (МООД) в Балашихе удалили 62-летнему мужчине часть пищевода со злокачественной опухолью размером около 10 см и заменили участком толстой кишки, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В 2020 году 62-летний житель Зарайска начал ощущать трудности при приеме пищи. За 2 месяца мужчина похудел более чем на 10 кг. С этими жалобами он обратился к врачу по месту жительства и в феврале 2021 года оказался в МООД.

По словам главного врача МООД Владимира Асташова, мужчине диагностировали рак пищевода. Заболевание сопровождалось нарушением прохождения пищи из-за сужения просвета пищевода опухолью до нескольких миллиметров и сопутствующей сердечной патологией. Было подозрение и на метастазы в печени. Онкоконсилиум решил начать лечение с курсов химиотерапии, но сначала обеспечить пациенту питание.

«Врачи провели ему реканализацию: с помощью эндоскопических процедур в области опухолевого сужения пищевода был сформирован канал, по которому могла проходить пища. Но для полноценного питания этого оказалось недостаточно», - отметил Асташов.

В апреле ему сформировали гастростому: через отверстие на животе в желудок была установлена трубка, через которую пациент сам вводил пищу последующие 6 месяцев, пока проводилась химиотерапия. Проведенное лечение дало результаты, и в октябре пациента прооперировали.

Лечащий врач-онколог Илья Кондратьев отметил, что из-за гастростомы пациенту не удалось использовать желудок в качестве замены пищевода, как это обычно бывает при подобных операциях. Желудок пришлось удалить. Для замены пищевода был использован участок толстой кишки. Выполнили субтотальную резекцию пищевода, при которой остается лишь его небольшая часть, а в качестве замены недостающему участку использовали 40-сантиметровую вставку из толстой кишки.

«Ее мы перенесли в грудную полость на одном питающем сосуде, соединили одним концом с шейным отделом пищевода, а другим - с начальным отделом тонкой кишки. Так был восстановлен путь для поступления пищи в кишечник, и созданы условия для ее нормального усвоения», - пояснил Кондратьев.

Подозрительные в отношении метастазов образования в печени оказались доброкачественными. Лабораторное исследование всех удаленных тканей показало, что опухоль была удалена полностью. На 6-й день после операции мужчина стал самостоятельно питаться, а на 12-й день его выписали в удовлетворительном состоянии.