РИАМО - 10 ноя. По техническим причинам в столице у абонентов Beeline могут быть сложности с пополнением парковочного счета и оплате парковки через СМС. Они могут воспользоваться любым другим способом оплаты, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для оплаты парковки и пополнения счета банковской картой можно использовать приложение «Парковки Москвы», также операция доступна в личном кабинете на сайте Московского паркинга по ссылке.

На улицах города работают паркоматы, где также есть возможность внести необходимую сумму на счет.

Задать дополнительные вопросы можно, позвонив в единый контактный центр «Московский транспорт» по короткому номеру 3210 или по телефону 8 (495) 539-54-54.