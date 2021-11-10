РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Пробка протяженностью свыше 3 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска утром в среду, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Согласно данным сервиса, движение затруднено от пересечения с Ильинским шоссе до МКАД. Дорожная ситуация на этом участке оценивается на 5 баллов.

На Ильинском шоссе участки со сниженной скоростью движения потока наблюдаются на всем протяжении от Новорижского до Волоколамского шоссе в обоих направлениях. Красным обозначена «петля» эстакады на пересечении с Волоколамским шоссе. При съезде с последнего придется постоять до стоматологической клиники.

На Волоколамском шоссе локальные пробки на всем протяжении в обоих направлениях. Так, движение в сторону Москвы затруднено в районе станции МЦД-2 Нахабино, от заправки «Газпромнефть» в районе Изумрудных холмов до поворота на улицу Кирова.