РИАМО - 10 ноя. В этом году свыше 13 тыс. столичных предпринимателей стали участниками совместной программы правительства города и «Яндекса». Благодаря данному проекту бизнесмены могли размещать рекламу в сервисах компании за 10% от стоимости, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Данный проект начался весной этого года и завершился в конце октября.
Воспользоваться этой субсидией могли зарегистрированные в мегаполисе предприятия малого бизнеса или ИП, которые имеют офлайн-магазин или пункт самовывоза.
Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что бизнесмены также прошли бесплатный обучающий курс по интернет-продвижению дела, а затем могли 2 месяца размещать рекламу на сервисах «Яндекса» со скидкой 90%.
«В результате потенциальные клиенты, которые видели эту рекламу, совершили целевые действия около 3 млн раз: звонили в компании, строили к ним маршруты», - подчеркнул Фурсин.
Для получения субсидии бизнесменам следовало подключить рекламную подписку, заполнить карточку компании и загрузить фотографии. На основе полученных данных алгоритмы компании создавали объявления и настраивали показы.
«Мы убеждены, что сегодня интернет — один из ключевых каналов привлечения клиентов для любого предпринимателя. Партнерства позволяют нам предоставлять рабочие инструменты онлайн-продвижения максимально широкому кругу представителей малого бизнеса», — сказал руководитель сервисов компании «Яндекс» для малого бизнеса Роман Чернин.
Преимущества программы оценил владелец столичного МРТ-центра Кирилл Шацкий. Он подчеркнул, что за 2 месяца ее работы свыше 300 человек стали новыми клиентами МРТ-центра.
Как отметил владелец отеля Армен Айвазян, такая мера поддержки позволила уменьшить стоимость привлечения потенциальных клиентов.
«После окончания субсидии я продлил рекламную подписку еще на полгода», — добавил предприниматель.
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