РИАМО - 10 ноя. В этом году свыше 13 тыс. столичных предпринимателей стали участниками совместной программы правительства города и «Яндекса». Благодаря данному проекту бизнесмены могли размещать рекламу в сервисах компании за 10% от стоимости, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Данный проект начался весной этого года и завершился в конце октября.

«Программа была принята как дополнительная мера поддержки на фоне пандемии. Всего субсидии по ней получили больше 13 тыс. московских предпринимателей. В топ-10 категорий малого бизнеса по количеству поданных заявок вошли кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники», — отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Воспользоваться этой субсидией могли зарегистрированные в мегаполисе предприятия малого бизнеса или ИП, которые имеют офлайн-магазин или пункт самовывоза.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что бизнесмены также прошли бесплатный обучающий курс по интернет-продвижению дела, а затем могли 2 месяца размещать рекламу на сервисах «Яндекса» со скидкой 90%.

«В результате потенциальные клиенты, которые видели эту рекламу, совершили целевые действия около 3 млн раз: звонили в компании, строили к ним маршруты», - подчеркнул Фурсин.

Для получения субсидии бизнесменам следовало подключить рекламную подписку, заполнить карточку компании и загрузить фотографии. На основе полученных данных алгоритмы компании создавали объявления и настраивали показы.

«Мы убеждены, что сегодня интернет — один из ключевых каналов привлечения клиентов для любого предпринимателя. Партнерства позволяют нам предоставлять рабочие инструменты онлайн-продвижения максимально широкому кругу представителей малого бизнеса», — сказал руководитель сервисов компании «Яндекс» для малого бизнеса Роман Чернин.

Преимущества программы оценил владелец столичного МРТ-центра Кирилл Шацкий. Он подчеркнул, что за 2 месяца ее работы свыше 300 человек стали новыми клиентами МРТ-центра.

Как отметил владелец отеля Армен Айвазян, такая мера поддержки позволила уменьшить стоимость привлечения потенциальных клиентов.

«После окончания субсидии я продлил рекламную подписку еще на полгода», — добавил предприниматель.