РИАМО - 10 ноя. Свыше 700 автомобилистов воспользовались приложением «Парковки Москвы» для оплаты автостоянки возле парка Малевича в подмосковном Одинцовском округе за три недели с момента запуска этой опции, сообщили РИАМО в пресс-службе «Администратора Московского парковочного пространства».

Стоянка около парка Малевича — первая в Московской области, участвующая в столичной системе оплаты.

«Мы рады видеть, что посетители парка пользуются нашим приложением для оплаты парковки. В будущем мы хотим подключить к системе и другие подмосковные платные парковки. Местным автомобилистам это будет удобно, так как многие их них и так пользуются приложением «Парковки Москвы» для поездок в столицу. Отметим, что оплачивать парковку через приложение безопаснее в условиях пандемии, чем пользоваться общим терминалом оплаты», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время к системе «Московского паркинга» подключены около 50 коммерческих парковок. Через приложение можно увидеть их загруженность, а некоторые и оплатить.

По всем вопросам, связанным со столичным платным парковочным пространством, можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 3210 (с мобильных телефонов) или +7 (495) 539-54-54.