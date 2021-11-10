РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. В подмосковной Балашихе проводят проверку по факту аварии двух транспортных средств в микрорайоне Железнодорожный в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 3 ноября в 19:10 в городском округе Балашиха на 5 километре автодороги «Железнодорожный – Новый Милет – Торбеево» произошло столкновение двух автомобилей.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.