РИАМО - 10 ноя. Если уже вакцинированным жителям Подмосковья заблокировали социальную карту, то нужно обратиться на горячую линию по номеру 122 для проверки данных, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Блокировка могла произойти из-за технической ошибки. Специалисты запишут данные человека и проверят обоснованность блокировки. Если будет выявлена ошибка, то карту разблокируют.

Если пожилым гражданам необходимо съездить в больницу на процедуры, то в таком случае в день визита к врачу карта будет разблокирована. Для этого необходима запись на прием к специалисту не позднее, чем за 2 суток до даты приема.

Важно, что соцкарты людей с онкологическими заболеваниями, которые проходят курс лечения, не блокируются.

Социальная карта будет разблокирована в течение суток после появления информации на сайте госуслуг о введении первого компонента вакцины.

Соцкарты жителей Подмосковья будут разблокированы после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, а также после введения первого компонента вакцины.

Пожилые и жители с хроническими заболеваниями в Подмосковье временно не могут пользоваться социальными транспортными картами для проезда. Такие ограничения ввели для защиты наиболее уязвимых категорий граждан от заражения Covid-19. Ограничения не распространяются на жителей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые вакцинировались от инфекции или которые переболели коронавирусом в течение полугода.

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