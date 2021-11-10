РИАМО - 10 ноя. С 29 ноября жители и гости столицы смогут посетить рождественскую ярмарку на Красной площади и прокатиться по ГУМ-катку. Объекты будут работать с 9:00 до 23:00, сообщает Федеральное агентство новостей.

Главный каток страны откроется уже в 16-й раз. Для гостей подготовят разнообразные мероприятия.

«ГУМ-каток готовит множество сюрпризов и событий, среди которых яркие праздники, звездные мастер-классы и представления, которые обязательно порадуют горожан и гостей столицы», — рассказали в пресс-службе катка.

Утром первые 4 часа можно будет покататься бесплатно. По субботам мастер-классы будет проводить чемпион мира по хоккею Алексей Яшин. Посетить его занятия можно будет по предварительной регистрации.

Посетить площадку можно будет только по QR-коду. Также для гостей обязательно ношение масок и соблюдение соцдистанции.

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